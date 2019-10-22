«أدنوك» توقع اتفاقية شراكة مع برنامج «ياس في المدارس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، اتفاقية شراكة، مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات «ADMM

»، تشارك بموجبها في برنامج «ياس في المدارس» الذي يهدف للمساهمة في تسريع وتيرة تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في أبوظبي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود «أدنوك» لدعم الجيل القادم من الطلاب الإماراتيين الموهوبين وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة، ليصبح العجلة الدافعة للنمو والازدهار، ويسهم في تعزيز جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي مستدام، قائم على المعرفة والابتكار.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير برنامج «ياس في المدارس» في شبكة مدارس «أدنوك» ومعاهدها الفنية، إضافة إلى مجموعة من المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.

وقع الاتفاقية عمر صوينع السويدي، رئيس دائرة المكتب التنفيذي في «أدنوك»، وسيف النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس.

وكانت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات أطلقت برنامج «ياس في المدارس» ضمن إطار مبادرة للمسؤولية المجتمعية تهدف لتعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطريقة تفاعلية وممتعة، وذلك عبر تنظيم مشاريع مميزة ترتكز على رياضة السيارات في المدارس للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 21 عاماً. وقامت أكثر من 450 مدرسة في الدولة بإدخال برنامج «ياس في المدارس» في مناهجها الدراسية، للمساهمة في تطوير تدريس مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لحوالي 35 ألف طالب، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير بعد مشاركة أدنوك في البرنامج.

وقال عمر السويدي: «تلتزم أدنوك بإيجاد تأثير إيجابي مستدام في المجتمع من خلال توفير تجارب تعليمية مبتكرة تمكن الجيل القادم من شباب الإمارات من إطلاق طاقاتهم الإبداعية الكامنة، ويأتي برنامج «ياس في المدارس» متماشياً مع برامج أدنوك لدعم التعليم والتدريب للأجيال الشابة الموهوبة في الإمارات».

وقال الطارق العامري: «تعد الشراكة مع أدنوك خطوة مهمة في مسيرة التطوير المستمر لبرنامج «ياس في المدارس»، وهي فرصة رائعة لتطوير وصقل مهارات الطلاب المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الإمارات».