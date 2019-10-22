شكرا لقرائتكم خبر عن «رابطة المحترفين» تُطلق برنامج تأهيل القيادات الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس بدبي فعاليات برنامج شهادة رابطة المحترفين الإماراتية في نسخته الثانية بمحور الإدارة التنفيذية لتأهيل القيادات الرياضية المحترفة، والذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة 30 دارساً من مختلف الأقسام والإدارات بالأندية المحترفة، إضافة إلى رابطة المحترفين الإماراتية.

ويأتي البرنامج ضمن مساعي الرابطة لتأهيل الكوادر العاملة في الأندية المحترفة والمؤسسات الرياضية بالدولة في مختلف المجالات التنظيمية والإدارية، تنفيذاً لمبادرة تعزيز ثقافة الاحتراف الرياضي؛ إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية 2017-2020، حيث تحرص الرابطة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الكرة، على توفير برنامج متخصص ومتكامل يقدمه خبراء من الدوري الإنجليزي، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لرفع كفاءة الكوادر البشرية.

وتم خلال اليوم الأول تسليط الضوء على أهمية الرؤية والرسالة في الأندية المحترفة، إضافة إلى مقدمة حول إدارة الأعمال في كرة القدم والعمليات اليومية في الأندية، والمالية والموازنة، والتخطيط والبرمجة، ثم التعليم والتدريب في الأكاديميات، واستثمارات انتقالات اللاعبين، واستثمارات مرافق الأندية، وربط الأندية بالمجتمع، ثم الهيكلة والتدريب.

وقدم المحاضرات إيان ليثوايت، المدير التجاري بمدارس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مسؤول الشؤون التجارية سابقاً في نادي ويجان الإنجليزي، مسؤول الشؤون المجتمعية السابق في نادي بولتون.

وتخللت محاور الدورة برامج تطبيقية وتفاعلية مع المشاركين لمعرفة الاستفادة من المحاور المطروحة، إضافة إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل.

وتتواصل الدورة في يومها الثاني بمحاضرات حول تطوير الدوري، والتخطيط على المدى المتوسط والبعيد، والفعاليات التجارية، وإدارة الأعمال الرقمية في كرة القدم، وإدارة الموارد البشرية والتوظيف في كرة القدم ثم التطوير الإداري.

ويشهد اليوم الثالث والأخير من الجزء الأول لدورة الإدارة التنفيذية تمثيل اللاعب في صناعة كرة القدم، والهيكل التنظيمي للأندية، ووسائل التواصل مع الشركاء والإدارات العليا، والحوكمة المؤسسية، وتقنيات التواصل، ثم التسويق والتواصل الاجتماعي.