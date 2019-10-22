مبادرات جديدة لاكتشاف المواهب وتطوير هوكي الجليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع انطلاقة الموسم الجديد لمسابقات هوكي الجليد في الإمارات، يحرص اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور أحمد مبارك المزروعي، على تطبيق عدد من المبادرات الجديدة التي تسهم في تطوير اللعبة بالدولة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، واكتشاف المواهب في سن مبكرة لرفد المنتخبات الوطنية، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية المواطنة في مجالي التدريب والتحكيم، مع الحرص على تحقيق إنجازات غير مسبوقة في المشاركات والتحديات القارية والدولية.

وعن أبرز تلك المبادرات يقول جمعة الظاهري أمين عام اتحاد الإمارات لهوكي الجليد: «ركزنا في الفترة الأخيرة على تأهيل الحكام والمحكمات، ولأول مرة ستشارك حكَمتان من الإمارات في إدارة منافسات بطولة آسيا بالفلبين في فبراير المقبل، وهما فاطمة آل علي، ودانا الحوسني، وذلك بعد أن حصلتا على الشارة الدولية، وستكون مشاركة الحكمتين في آسيا محطة عبور لمشاركتهما في إدارة بطولة العالم، وهذا مكسب كبير لرياضة الهوكي في الدولة، وفي نفس السياق قمنا بترشيح عدد من الحكام الرجال للحصول على الشارة الدولية».

وعن الجديد في نشر اللعبة في الدولة يقول: «تم تكليف المدربين في الأندية بالذهاب إلى المدارس للقيام بدور «الكشافين» واختيار المواهب في سن مبكرة لدعم المنتخبات الوطنية، وتأهيل اللاعبين القادرين على تحقيق إنجازات في سن مبكرة، ولدينا تعاون كبير مع وزارة التربية والتعليم، والمدربون لديهم الخبرات الكافية لاكتشاف المواهب من خلال قياس بعض المهارات وخصوصاً ردة الفعل السريعة عند المبتدئين، ومهارات تحقيق التوازن الحركي، لأن رياضتنا لها خصوصية وفيها تحديات كثيرة».

وقال: «من أبرز العناصر المكتشفة في أبوظبي أخيراً اللاعب الصاعد محمد الكعبي، ونظراً لتطور مستواه بشكل لافت، فإنه انضم أخيراً للفريق الأول في ناديه، كما انضم أيضاً للمنتخب، وسيكون الكعبي موجداً ضمن عناصر المنتخب في تصفيات الأولمبياد العالمية».

وعن أهم الارتباطات الدولية للموسم الجديد بالنسبة لمنتخب الرجال، قال: «المشاركة في تصفيات الأولمبياد العالمي التي ستجرى في لوكسمبورج اعتباراً من 8 نوفمبر المقبل، أهم الأولويات الحالية، وتم اعتماد البعثة لهذا الحدث برئاسة هامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد، وخالد القبيسي مدير المنتخب، ومسؤولين للعلاقات والخدمات اللوجستية، والمدير الفني واثنين من المساعدين للمدرب، إضافة إلى 23 لاعباً».

وعن المسابقات المحلية قال الظاهري: «مسابقة الدوري انطلقت في 14 أكتوبر الجاري بمشاركة 5 أندية، ولدينا أيضاً بطولة رئيس الدولة السنوية للمحترفين التي سندعو لها عدداً كبير من أقوى أندية العالم، كما أن منتخب السيدات سيشارك يوم 27 أكتوبر الجاري في بطولة تايلاند الدولية، استعداداً لبطولة آسيا التي ستقام بالفلبين في فبراير المقبل».