«دبي ستارز» يستضيف تدريبات أكاديمية ديبيكا لتنس الريشة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مجمع «دبي ستارز» الرياضي تدريبات العديد من الفرق الرياضية والأكاديميات الرياضية في مختلف الألعاب وصلت إلى 16 أكاديمية رياضية مختلفة، منها أكاديمية ديبيكا لتنس الريشة التي تعد من أفضل الأكاديميات التي تقدم خدمات تدريب احترافية لتنس الريشة في دبي.

تملك الأكاديمية، المدربة ديبيكا المعتمدة دولياً في تنس الريشة، وتتمتع بأكثر من 15 عاماً من الخبرة والتدريب وتعرف باسم «ملكة الريشة» في سريلانكا.

ويقدم مجمع «دبي ستارز» الرياضي بالتعاون مع الأكاديمية فرصة تعلم لعبة تنس الريشة من خلال الانضمام للأكاديمية التي توفر تدريبات لجميع الأعمار ولمختلف المستويات.

يحتوي مجمع دبي ستارز الرياضي على 11 ملعباً لتنس الريشة على أعلى مستوى من التجهيزات الخاصة برياضة تنس الريشة، سواء للعب أو التدريبات.