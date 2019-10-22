منافسات الدراجات الهوائية بدورة الشيخة هند للألعاب تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تنطلق اليوم منافسات بطولة الدراجات الهوائية في مضمار ند الشبا الرياضي ضمن منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، الدورة الأكبر من نوعها، التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وتستمر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري.

وكانت منافسات الريشة الطائرة أقيمت أمس الأول، وأسفرت نتائج دور ال32 عن تأهل كل من منى السهلاوي من إينوك بعد الفوز على فاطمة عبدالله من هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 2-0، وشيماء علي مالك من مجلس دبي الرياضي بعد الفوز صوفيا حامد من بلدية دبي 2-0، وجواهر قاسم أحمد من هيئة الطرق والمواصلات بعد الفوز على عفراء محمود حاجي من بلدية دبي بنتيجة 2-0، وسعاد ظاعن سيف من النيابة العامة بالفوز على زهرة طالب الغيثي من القيادة العامة لشرطة دبي بنتيجة 2-0.

كما فازت وتأهلت جواهر عبيد الشامسي من النيابة العامة على إليازيا علي حساب الشامسي من بلدية دبي بنتيجة 2-1، وكذلك علياء طالب سبيل أحمد من هيئة الطرق والمواصلات على حمدة علي موسى من هيئة كهرباء ومياه دبي، بنتيجة 2-0، وتأهلت أيضاً منى بخيت الكتبي من النيابة العامة بالفوز على أمينة علي حسين من القيادة العامة لشرطة دبي.

وتأهلت لدور ال16 أيضاً عائشة سالم الشاعر من هيئة كهرباء ومياه دبي على حساب وسن إياد من بلدية دبي بالفوز 2-0، وزهرة محمد حسن من هيئة الطرق والمواصلات بالفوز على روضة السويدي من النيابة العامة بنتيجة 2-0، ومريم علي النعيمي من النيابة العامة على حساب فاطمة محمد جبر من بلدية دبي بعد الفوز بنتيجة 0-2، ومريم سالم عبيد الصلاقي من بلدية دبي على حساب عوشة مطر سعيد بعد الفوز 2-0، وأمل يوسف مبارك من النيابة العامة بعد الفوز على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 2-0.

وفي منافسات السلة تصدر فريق بلدية دبي المنافسات برصيد 4 نقاط وحل في المركز الثاني النيابة العامة بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف، فيما جاء في المركز الثالث فريق القيادة العامة لشرطة دبي برصيد نقطتين، والمركز الرابع فريق الطرق والمواصلات بنفس الرصيد وبفارق نقطتين.