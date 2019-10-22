شكرا لقرائتكم خبر عن 5 منتخبات في «خليجي 24» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أمس، اجتماعها برئاسة حميد الشيباني رئيس اللجنة؛ لإعلان ترتيبات كأس الخليج العربي «خليجي 24» التي ستقام في قطر.

وأكد الاجتماع إقامة البطولة بمشاركة 5 منتخبات، كذلك جرى خلال الاجتماع عرض آلية قرعة البطولة التي تقام بنظام دوري من دور واحد.وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة حميد الجابري «عُمان»، وشهاب جبارة «العراق»، وعلي المطيري «الكويت»، وأحمد الحرمي «قطر»، وجرى خلاله التأكيد على التواصل مع اللجنة المحلية المنظمة لخليجي 24 بالاتحاد القطري.

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