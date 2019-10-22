انتهاء اجتماع الأهلي مع وزير الرياضة.. مؤشرات لتأجيل مباراة الجونة الأربعاء المقبل.. وحل أزمة الدوري غداً

الموجز

أفاد موقع "صدى البلد" بأن اجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الذي استمر لساعات طويلة اليوم الاثنين، مستمر في الانعقاد في الغد لإيجاد حل جذري لأزمة مسابقة الدوري.

وأضاف الموقع أن الوزير سيعقد غداً، الثلاثاء، اجتماعاً مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، لمناقشة الاقتراحات التي تناولها اجتماعه مع مجلس الأهلي، لاتخاذ القرار الرسمي والمناسب الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

ونقل الموقع عن مصدر له قوله إن وزير الرياضة توصل لحل الأزمة مع مجلس الخطيب يحفظ حقوق جميع الأطراف، ولقى قبولا من الجميع، مضيفاً أن هذا الحل سيقوم الوزير بطرحه غداً على اللجنة الخماسية لتنفيذه وإعلانه رسميا بما يعلى مصلحة الوطن على الجميع.

ويبحث وزير الشباب والرياضة عن حلول جذرية لأزمات المنظومة الكروية بشكل خاص والرياضية بشكل عام، حتى تسير الرياضة المصرية في مناخ طبيعي مليء بالانجازات والانتصارات وليس الأزمات.

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وفي السياق ذاته، نقل موقع "الوطن سبورت" عن مصدر له داخل اتحاد الكرة قوله إن هناك اتجاها قويا لتأجيل مباراة الجونة والأهلي وعدم إقامتها في موعدها يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم الإعلان رسمياً عن هذا القرار بعد جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسئولي اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، غداً الثلاثاء.

وأضاف المصدر أنه "وفقاً لما علمناه من نتائج جلسة وزير الشباب والرياضة مع مجلس الأهلي اليوم، فإن كل المؤشرات تؤدي إلى تأجيل اللقاء، لأن إدارة الأحمر تمسكت بموقفها وننتظر جلسة مع الوزير غدا لاتخاذ القرار".

وأشار إلى احتمالية حدوث مفاجآت أخرى خلال اجتماع الغد، مؤكداً "أننا نسعى لتغليب مصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة الحالية".

ونقل الموقع عن مصدر آخر قوله إن مجلس الأهلي قرر تفويض الوزير لاتخاذ ما يراه من إجراءات وفق الاجتماع ودراستها مع مختلف الجهات والهئيات وكل من له علاقة بهذا الملف، وسوف يتم الإعلان غدا عن تفاصيل القرارات والمواقف من قبل وزير الرياضة.

واندلعت الأزمة بسبب رفض الأهلي خوض مباراته مع الجونة ضمن منافسات الأسبوع الخامس قبل أن تقام مباراة القمة مع الزمالك في لقاء الأسبوع الرابع، في الوقت الذي خاض فيه الزمالك أول أمس لقاءه مع المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس بعد تأجيل القمة ويرفض إقامة مباراة الاهلي آخر الشهر الجاري.