شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ"On Sport": تأجيل مباراة الأهلى والجونة لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى أحمد شوبير أنه سوف يصدر قرر تأجيل مباراة الأهلى والجونة، المقرر أقامتها الأربعاء، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات تلفزيونية لقناة "on sport": "أزمة مباراة الأهلى والجونة أنتهت تمامًا، والأهلى كانت لديه حالة غضب شديد لشعوره بأن هناك أحد الأشخاص وراء تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، ولكنه تأكد أن تأجيل القمة قرار أمنى".

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وأضاف "شوبير" أن القرار النهائى تأجيل مباراة الأهلى والجونة إلى ما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وسيتم ترحيل مباراة القمة لموعد لاحق.