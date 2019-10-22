شكرا لقرائتكم خبر عن جولة أخرى بين الأهلى ووزير الرياضة غدا.. والأحمر يتمسك بموقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن الجلسة التى جمعت وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، انتهت إلى عدم الخروج ببيان حول حل أزمة مباراتى الجونة والزمالك مع الأهلى.

وبحسب مصادر مقربة من الطرفين - رفضت الإفصاح عن أسمائها - فإنه تم تأجيل القرار النهائى للغد، حتى يمكن الوزير من بحث الأمر مع باقى الأطراف، وتحديدا اللجنة التى تدير الشأن الكروى المصرى برئاسة عمرو الجناينى، الذى يعود غدا من رحلة عمل لأمريكا حتى يتسنى سماع وجهات النظر كاملة قبل الخروج بنتيجة، خاصة أن الأهلى ظل على تمسكه بموقفه.

وفى ذات السياق أكد الخطيب للوزير أن مجلس الأهلى يطالب بالالتزام بالقواعد، خاصة أن الخطيب - الذى وجه الشكر للوزير بطبيعة الحال على زيارته للاطمئنان على صحته وبحث الأمر لمجلس الأهلى – أن موقف القلعة الحمراء واضح تماما وهو طلب العودة إلى الجدول المعلن للدورى والذى أكدت اللجنة الخماسية حين أعلنته أن المسابقة وجدولها غير قابلين للتأجيل نهائيا، وأضاف رئيس الأهلى أن النادى يرى أن ما لديه من تأكيدات جعلت المجلس الأحمر يؤكد للأجهزة الفنية على العمل على صحيح المعادلة الكروية، وأن التأجيل يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، موضحا للوزير أن فكرة التأجيل لا يمكن أن تكون حلا، وإلا فإن مسابقة الدورى ستعود مرة أخرى إلى عدم الانتظام.

من جانه أكد الوزير للخطيب أنه يعمل على عدم العودة باللعبة للخلف، وأنه سيستمع للطرف الثانى قبل العودة لفتح جولة ثانية قد تكون نهائية من الحوار، للخروج بنتيجة تحفظ كامل الحقوق للجميع.