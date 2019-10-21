شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يُزين قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الشهيرة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019. وجاءت قائمة فرانس فوتبول كالتالي: 1- ساديو ماني 2- سيرجو أجويرو 3- فرانك دي يونج 4- هوجو لوريس 5- تاديش 6- كيليان مبابي 7- اليكسندر ارنولد 8- فان دي بيك 9- اوباميانج 10- تير شتيجن 11- كريستيانو رونالدو 12- أليسون بيكر 13- دي ليخت 14- كريم بنزيما Advertisements 15- فينالدوم 16- فان دايك 17- بيرناردو سيلفا 18- سون 19- ليفاندوسكي 20- فيرمينيو 21- ميسي 22- رياض محرز 23- دي بروين 24- كوليبالي 25- جريزمان 26- محمد صلاح 27- هازارد 28- ماركينهوس 29- ستيرلينج 30- فيليكس

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