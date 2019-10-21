في حضور عبد الله بن مساعد.. شيفيلد يفوز على أرسنال 1 / 0 بالبريميرليج

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حقق نادي شيفيلد يونايتد فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره علي حساب نظيره نادي آرسنال بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في حضور المالك السعودي الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي. وبهذا الإنتصار على أرسنال صعد نادي شيفيلد يونايتد للمركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 12 نقطة. بينما وقف رصيد نادي آرسنال عند النقطة الخامسة عشر في المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

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