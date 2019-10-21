شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات الإسبانية تعلن الموقف الأخير من موعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل
لم تتمكن لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) من إيجاد حل ثابت بشأن إعادة جدولة الكلاسيكو.
عادت الكرة إلى ملعب برشلونة وريال مدريد ، حيث طلب من الناديين الوصول إلى موعد بحلول الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة يوم الثلاثاء.
ستجتمع لجنة المنافسة مرة أخرى وتراجع الاقتراحات ، وتم تأجيل المباراة الأصلية في كامب نو بسبب الأزمة السياسية والاجتماعية المستمرة في كاتالونيا.
أوضحت الليجا أن كلاسيكو سيعاد اللعب يوم الأربعاء 4 ديسمبر بدلاً من الأربعاء 18 ديسمبر.
كان 18 ديسمبر هو التاريخ الذي اتفق عليه كل من برشلونة وريال مدريد ، لكن لا ليجا لا تجده متوافقًا لأنه من المقرر أن يلعب كأس كوبا ديل راي في ذلك اليوم.
طلبت لجنة المنافسة من RFEF التحقق مما إذا كان سيتم السماح لكلاسيكو للعب في 18 ديسمبر.
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