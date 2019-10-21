شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد- الليجا الإسبانية تطلق كرة شتوية جديدة (صورة) والان مع التفاصيل

قدمت الليجا ألإسبانية كرة شتوية جديدة من شركة "Puma" سيتم استخدام الكرة بين 24 أكتوبر و 23 فبراير لتتزامن مع ظلام أشهر الشتاء.

وقال منديتا إن سانتي كازورلا ومارك بارترا ونوليتو حضروا العرض إلى جانب فرناندو مورينتس وجايزكا مينديتا ، "إنهم مختلفون حقًا".

وتابع: "التكنولوجيا التي يتم تطبيقها على أرض الملعب وبالنسبة للاعبين أفضل بكثير.

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كانت تستغرق أيامًا وأسابيع لتعتاد على كرة جديدة ، خاصة لحراس المرمى.

وأضاف: "اليوم ، تتفاعل الكرة أكثر مع ما تريد وتستجيب للضربات بشكل أفضل من ذي قبل.

وقال مورينتس "هذه الكرات تفضل أي شخص. إنها الأداة التي يستخدمها لاعبو كرة القدم لتسجيل الأهداف."