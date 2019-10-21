شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يعاني في الشوط الأول أمام شيفلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

انتهي الشوط الاولي من مباراة ارسنال وشيفلد يونايتد ف اطار الجولة التاسعة من منافسات البريميليج بهدف مقابل لاشي لشيفلد يونايتد. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب"ليس موسيت" من ضربة ركنية لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة. يذكر ان ارسنال في المركز الخامس ب١٥ نقطة وشيفلد في المركز ال١٥ ب٩ نقاط يسعي الجانرز للفوز في مباراة اليوم ليحتل المركز الثالث من نظيره ليستر سيتي . ودخل ارسنال المباراة بالتشكيل الاتي :. في حراسة المرمى :لينو Advertisements في الدفاع: شامبرز-سوكراتز-دافيدلويز-كولاسيناك في الوسط: شاكا-جاندوزي-ويلوك في خط الهجوم: بيبي-ساكا-اوباميانج بنما دخل شيفلد يونايتد المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: هندرسون في خط الدفاع: باشام-اجان-كونيل-بالوك-ستيفنس في خط الوسط والهجوم: نورود-لاندسترام-فليك-موسيت-مجولدريك.

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