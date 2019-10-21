المعيوف وكاريلو والشلهوب جاهزون لموقعة السد

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

شارك محمد الشلهوب، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، والنجم البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الفريق في التدريب الرئيسي، استعدادًا لمواجهة السد القطري الثلاثاء المقبل في إياب دوري أبطال آسيا.

حضر حارس الفريق الأول عبدالله المعيوف إلى العيادة الطبية بالنادي لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على إصابته في مفصل القدم ولم يشارك في تدريبات الفريق الأحد.

وأكدت مصادر لـ “الخليج 365 ” جاهزية “المعيوف” للقاء السد يوم الثلاثاء المقبل.

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وغاب الشلهوب عن التدريبات الجماعية بسبب تمزق أبعده عن مواجهة ضمك الأسبوع الماضي، بينما غاب البيروفي بسبب المشاركة مع منتخب بلاده.

وغاب ايضاً أن التدريبات الفريق المدافع محمد جحفلي لإصابته بالأنفلونزا.

وعمد الروماني رازفان لوشيسكو إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، قبل أن يفرض مناورة على جزء من الملعب.

كما يستضيف الهلال نظيره السد الثلاثاء المقبل، ملعب جامعة الملك سعود في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية بأفضليةتقدمه 4-1 ذهاباً.