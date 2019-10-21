شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل الدورى إلى ما بعد البطولة الافريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتجه النية لتأجيل بطولة الدورى العام إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر فى خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، وهى مؤهلة لأولمبياد «طوكيو 2020»، وذلك كأفضل السيناريوهات المطروحة لاحتواء الأزمة التى اشتعلت مؤخرا بعد بيان النادى الأهلى بعدم خوض مباريات فى الدورى قبل مواجهة الزمالك، وتمسكه بانتظام البطولة وفقا للجدول المعلن من اتحاد الكرة.

ورفض مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب خوض مواجهة الجونة المقررة غدا الأربعاء، فضلا عن رفض إدارة مجلس الزمالك خوض مواجهة القمة يوم 28 من الشهر الجارى على أن تقام مباريات الكأس فى موعدها أول نوفمبر. وعلمت «المصرى اليوم» أن عددا من مسؤولى الجبلاية يتبنى وجهة نظر التأجيل فى ظل ترحيب وزارة الرياضة وكل الجهات المعنية، فى حين رفض الثنائى محمد فضل وأحمد عبد الله تأجيل الدورى وتمسكا بخوض الأهلى مواجهة الجونة، وفى حال رفضه يتم تطبيق اللائحة المالية، وتتجه النية لقبول استقالة الثنائى من اللجنة الخماسية حال تقديم الاستقالة رسميًا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه ليس دور الوزارة التدخل فى الأمور الفنية للاتحادات أو إدارة لجنة المسابقات وتنظيم جدول الدورى، وأنه وفقا للقانون، فإن اختصاص وزارة الرياضة يتعلق بالأمور الفنية والإدارية، وقال: «الوزارة رغم عدم اختصاصها فنيا فى الاتحادات، إلا أنها تتدخل حال وجود أى أزمة أملا فى احتوائها كما حدث فى أزمة إيقاف لاعبى اتحاد رفع الأثقال».

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وأضاف: «وزارة الرياضة لم تقف مكتوفة الأيدى أمام تفاقم أزمة الدورى» وتابع: «تواصلتُ شخصيا مع اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ومجلس إدارة الأهلى ومجلس إدارة الزمالك.. والقاسم المشترك والمهم أن الجميع يتعامل فى إدارة الأمور ومن منظور وطنى، ويعمل من أجل الصالح العام، خاصة أن قطبى الكرة مؤسسات وطنية، وأنه شخصيا يقدر مجلس إدارة الأهلى وجماهيره، والأمر نفسه بالنسبة لنادى الزمالك وجماهيره، وكل الأندية المصرية»، مشيرا إلى أن كل طرف له وجهة نظره المحترمة وله كل الحق فى الدفاع عن مصلحة ناديه، ولكن فى النهاية يجب اتفاق الجميع على إعلاء الصالح العام.

وشدد وزير الرياضة على أن الأزمة فى طريقها إلى الحل، خاصة أن منتخب مصر يستعد يوم 5 نوفمبر لانطلاق معسكره فى إطار الاستعداد للتصفيات الإفريقية، فضلا عن استضافة مصر البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد، وهى بطولة صعبة للغاية فى ظل مشاركة 8 منتخبات قوية، والأمر يحتاج إلى دعم ومساندة كافة الجماهير المصرية من أجل تحقيق حلم تأهل كرة القدم إلى أولمبياد طوكيو، خاصة أن الجيل الحالى من اللاعبين مميز ويضم لاعبين أساسيين فى أنديتهم والمنتخب الأول، وقادر على تحقيق إنجاز فى طوكيو حال نجاحه فى التأهل.

ياتى ذلك فى الوقت الذى رحب فيه الجهاز الفنى للمنتخب الأول والجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقرار الاتجاه لتأجيل الدورى لتجنب اللاعبين الإرهاق، فيما أكد الجهاز الفنى للمنتخب أنه حال استمرار الدورى أو تأجيله، فإنه سيتم الالتزام بوم 5 نوفمبر موعدا لانطلاق المعسكر الذى سيشهد خوض مباراة ودية باللاعبين المحليين.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت جدلا كبيرا حول مصير استكمال الدورى، فى ظل رفض الأهلى مواجهة الجونة، وتلميحات بعض مسؤولى الجبلاية ولجنة المسابقات بتطبيق اللائحة على الأهلى بتغريمه ماليا واعتباره منسحبا وخصم نقاط من رصيده نهاية الموسم، وتفاعلت جماهير الأهلى أمس عبر موقع التواصل الاجتماعى وأعلنت دعمها لقرارات مجلس الإدارة بهاشتاج تصدر «تويتر».