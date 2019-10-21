شكرا لقرائتكم خبر عن «البدرى» يترقب مشاركة صلاح مع ليفربول بدورى الأبطال.. وأزمة بسبب راتب مدرب الأحمال التونسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، المدير الفنى، أزمة عدم حسم المباراة الودية المزمع إقامتها يوم 8 نوفمبر المقبل ضمن الاستعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021،

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وتكمن المشكلة فى عدم رد الاتحادات الإفريقية التى خاطبها اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، بينها ليبيريا وجيبوتى ورواندا والكونغو، ووفقًا لمصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، فإنه لا يوجد داخل الجبلاية من لديه علاقات طيبة بمسؤولى الاتحادات الإفريقية حتى يقوم بحسم العروض الودية التى يرغب فى خوضها المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن نفس الأزمة واجهها الجهاز الفنى قبل حسم مواجهة بتسوانا.

فى شأن آخر، تحفظ عضوان باللجنة المؤقتة باتحاد الكرة على الراتب الشهرى الذى حدده عمرو الجناينى للتونسى أنيس الشعلالى مدرب اللياقة البدنية المتواجد ضمن الجهاز المعاون لحسام البدرى المدير الفنى ويقدر بـ 100 ألف جنيه شهريًا خالصة الضرائب على أساس أن العمل بالمنتخب الوطنى يتطلب تواجده فى المعسكرات على فترات متباعدة وليس بصفة مستمرة مثلما كان متواجدًا فى عمله بالنادى الأهلى فى فترة سابقة.

يأتى هذا فى الوقت الذى يترقب فيه الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى مشاركة محمد صلاح المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى مع فريقه خلال المباراة المقبلة أمام جنك البلجيكى بدورى أبطال أوروبا من أجل حسم مشاركته أمام كينيا من عدمه.