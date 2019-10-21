شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين «عبدالعاطى» و«صالح» لضمه فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل مسؤولو نادى الزمالك بين الثنائى محمد عبدالعاطى لاعب وسط وادى دجلة وإسلام صالح لاعب وسط نادى مصر من أجل ضم أحدهما لصفوف الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولا بالقلعة البيضاء أجرى اتصالاته مع وكلاء لاعبين من أجل البدء فى إتمام المفاوضات أملا فى دعم مركز الوسط المدافع خصوصا بعد إصابة الثنائى محمود عبدالعزيز ومحمد حسن.

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ووفقا لمصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء- رفض ذكر اسمه- فإن الجهاز الفنى بقيادة الصربى «ميتشو» المدير الفنى يرغب فى دعم مركز الوسط المدافع تحسبا لتعرض أى من الثنائى فرجانى ساسى وطارق حامد لأى إيقاف خلال المباريات، فضلا عن رغبة المدير الفنى فى عدم زيادة الضغط الفنى والبدنى على اللاعبين بسبب كثرة مشاركاتهما فى المباريات المحلية والإفريقية، يأتى هذا فى الوقت الذى يجتمع فيه «ميتشو» مع مسؤولى القلعة البيضاء من أجل حسم احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية وتحديد الراحلين فى يناير المقبل، وأكد المصدر أن المدير الفنى يدرس الموافقة على رحيل المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق لعدم قناعته بمستوى اللاعب خلال الفترات التى شارك فيها سواء فى المباريات المحلية أو الإفريقية، وأكد المصدر أن المدير الفنى سيعتمد خلال الفترة المقبلة على الثنائى مصطفى محمد الذى يعد المهاجم الأول للفريق بالإضافة إلى عمر السعيد الذى يخضع لبرنامج تأهيلى أملا فى عودته إلى قائمة الفريق عقب إصابته بكدمة فى الركبة تسببت فى استبعاده من مواجهة أمام المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة التى انتهت لصالح الأبيض بنتيجة 2-1.

من جهة أخرى يواصل الفريق الكروى الأول بالنادى استعداداته لمواجهة «جينيراسيون» بطل السنغال فى إياب دور الـ32 المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بقرار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، وشهدت التدريبات الأخيرة محاولات من «ميتشو» المدير الفنى لعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباراة المقاولون العرب بالدورى الممتاز على رأسها المساحات الشاسعة بين لاعبى الدفاع والوسط والتى تسببت فى تسجيل هدف المقاولون العرب، كما شهدت التدريبات تركيز المدير الفنى على أخطاء محمد عواد حارس المرمى سواء بخروجه المتكرر من منطقة الجزاء، فضلا عن عدم تقديره للكرات العرضية والتى كان آخرها هدف محمد سالم مهاجم المقاولون العرب. وحذر «ميتشو» حمدى النقاز الظهير الأيمن من الانسياق وراء استفزازات المنافسين وهو ما تكرر من اللاعب فى مباراتى الأهلى فى بطولة السوبر وأمام المقاولون العرب بالدورى الممتاز، فيما اكتمل شفاء عبدالله جمعة الظهير الأيسر من إصابته بكدمة لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى مع بتسوانا ضمن الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، بينما يجرى المدير الفنى عددا من التعديلات على التشكيل الأساسى أمام جينراسيون سيحسمها فى المران الرئيسى اليوم.

من جهة أخرى ينتظر أن يتوجه محمود عبدالعزيز لاعب الوسط المدافع إلى ألمانيا نهاية الشهر الجارى لإجراء جراحة الرباط الصليبى والتى ستمنعه من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم الجارى وهو ما يدفع مسؤولى القلعة البيضاء إلى استبداله بلاعب آخر فى يناير المقبل.