شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2019 من فرانس فوتبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المُرشحين الـ30، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول».

وفاز محمد صلاح، مع ليفربول في الموسم الماضي، ببطولة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي .

كما تقاسم جائزة هداف الدوري الإنجليزي مع ساديو ماني وبيير أوباميانج، برصيد 22 هدفًا لكل منهم.

وجاءت الأسماء على النحو التالي..

30- ساديو ماني (ليفربول).

29- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي).

28- فرانكي دي يونج (برشلونة).

27- هوجو لوريس (توتنهام).

26- دوسان تاديتش (أياكس أمستردام).

25- مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).

24- ترنت ألكساندر أرنولد (ليفربول).

23- دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام).

22- بيير إيمريك أوباميانج (آرسنال).

21- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

20- روبرتو فيرمينو (ليفربول).

19- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

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18- هيونج مين سون (توتنهام).

17- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

16- فيرجيل فان دايك (ليفربول).

15- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

14- أليسون بيكر (ليفربول).

13- ماتياس دي ليخت (يوفنتوس).

12- كريم بنزيمة (ريال مدريد).

11- جيورجينيو فاينالدوم (ليفربول).

10- ليونيل ميسي (برشلونة).

9- رياض محرز (مانشستر سيتي).

8- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

7- كاليدو كوليبالي (نابولي).

6- أنطوان جريزمان (برشلونة).

5- جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد).

4- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).

3- ماركينيوس (باريس سان جيرمان).

2- إيدين هازارد (ريال مدريد).

1- محمد صلاح (ليفربول).