شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحصد أول ذهبية «نسائية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الكويت)

أحرزت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة حسناء الحماد أول ميدالية سعودية اليوم (الاثنين) في ثاني أيام منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون بدول الخليج العربي والمقامة بدولة الكويت، بفوزها بذهبية «فردي سلاح السايبر» بعد أن تجاوزت نظيرتها الإماراتية شهد خرام في النهائي بنتيجة 15-6 نقطة.

وتوجت رئيسة الوفد السعودي المشارك بالدورة الأميرة نوف بنت خالد اللاعبة حسناء حماد بالذهبية، مؤكدة أن ما حققته دليل على أن الرياضيات السعوديات قادرات على الصعود لمنصات التتويج، وتحقيق المزيد من الميداليات في الأيام المقبلة للدورة.

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من جهة أخرى دشن أخضر البولينج مشاركته بالدورة، حيث تصدرت اللاعبة هديل ترمين ترتيب اللاعبات السعوديات في مسابقة الفردي وحصلت على المركز التاسع من بين 20 لاعبة يمثلن خمس دول هي: السعودية، البحرين، الإمارات، عمان، والدولة المستضيفة الكويت، وحلت زميلتها مشاعل العبدالواحد في المركز الـ13 وتلتها غادة نمر في المركز الـ17، وأماني الغامدي في المركز الـ18.

وتتواصل منافسات البولينج للزوجي عند العاشرة من صباح بعد غد.

وفي المنافسات الأخرى خسر المنتخب السعودي لكرة السلة أولى مبارياته بالدورة أمام منتخب قطر بنتيجة (64) لقطر.