شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يقتنص فوزا من اف سي مصر بهدفين نظيفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أحرز هدفي المصري كل من عماد فتحي في الدقيقة 8 ومفتاح طقطق في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد المصري للنقطة 7 محتلا بها المركز الرابع مؤقتا، بينما يتجمد رصيد اف سي مصر عند النقطة 3 في المركز الـ 14 بجدول الدوري.

دأ فريق اف سي مصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : وليد توفيق

خط الدفاع : احمد اوكا – احمد عبد الموجود – علاء عطا – مصطفي كالوشا

خط الوسط : هشام عبد الحميد – محمود توبة – ويلسون الفيس – مصطفي سلطان

خط الهجوم : رضا الويشي – اسلام صالح

فيما بدأ فريق المصري المباراة بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمي : احمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقي - احمد شوشة - اسلام ابو سليمة - بهاء مجدي

خط الوسط : ايزي ايميكا - سعيد سمبوري - مفتاح طقطق - حسن علي

خط الهجوم : عماد فتحي - محمود وادي

الاحتياطي : احمد عبد الفتاح - عمرو موسي - عمر كمال - فريد شوقي - زياد فرج - احمد جمعة - اوستين اموتو

سيطر فريق المصري علي احداث الشوط الأول ووضح فارق الخبرة بين الفريقين، حيث نجح عماد فتحي في استغلال خطأ وليد توفيق حارس مرمي اف سي مصر في الدقيقة 8 ويتابع الكرة التي سقطت من يده محرزا الهدف الأول لفريقه.

وتستمر سيطرة المصري طوال الشوط دون أي محاولات خطيرة من جانب فريق اف سي مصر المستسلم، وفي الدقيقة 37 يحرز مفتاح طقطق هدف التعزيز لفريقه من اختراق ومجهود فردي رائع من الجانب الأيسر لتصبح النتيجة 2/0.

الشوط الثاني جاء متوسط المستوي ، حيث هدأ لاعبو المصري نسبيا مكتفيين بهدفي الشوط الأول، بينما حاول لاعبو اف سي مصر احراز هدفين والعودة للمباراة الا ان محاولاتهم لم ترتقي لمرحلة الخطورة، ليستمر الأداء في الشوط الثاني باهتا من الفريقين، وتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين نظيفين.