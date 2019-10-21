شكرا لقرائتكم انتهاء اجتماع وزير الرياضة بمحمود الخطيب دون اي نتائج في أزمة مباراة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت منذ قليل جلسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، التى عقدت فى منزل الأخير، لمناقشة ملف الدورى وتداعيات تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، وموقف النادى من خوض مواجهة الجونة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى العام.

وحضر جلسة وزير الرياضة مع الخطيب أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، لمناقشة ملف الأزمة، خاصة بعدما أصدر الأهلى بيانًا يؤكد فيه عدم مواجهة الجونة لحين خوض مباراة القمة أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها السبت الماضى، وتم تأجيلها لدواعى أمنية.

ورغم انتهاء الجلسة التى استمرت لعدة ساعات إلا أنها لم تسفر عن أى نتائج لحل الأزمة، لاسيما وأن الأهلى مازال متمسكًا بقراره بعدم خوض أى مباراة قبل مواجهة الزمالك فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.