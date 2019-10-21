شكرا لقرائتكم انتهاء اجتماع وزير الرياضة بمحمود الخطيب دون اي نتائج في أزمة مباراة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحضر جلسة وزير الرياضة مع الخطيب أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، لمناقشة ملف الأزمة، خاصة بعدما أصدر الأهلى بيانًا يؤكد فيه عدم مواجهة الجونة لحين خوض مباراة القمة أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها السبت الماضى، وتم تأجيلها لدواعى أمنية.
ورغم انتهاء الجلسة التى استمرت لعدة ساعات إلا أنها لم تسفر عن أى نتائج لحل الأزمة، لاسيما وأن الأهلى مازال متمسكًا بقراره بعدم خوض أى مباراة قبل مواجهة الزمالك فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
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