شكرا لقرائتكم خالد الغندور : الأهلى لن يخوض مباراة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن الأهلى لن يخوض مباراة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
أضاف الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم :" قولا واحد الأهلى لن يخوض مباراة الجونة والقرار سيخرج غدا من القلعة الحمراء".
ولا تزال الأزمة القائمة حاليا بين اتحاد الكرة واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من ناحية ومجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من جهة أخري لتهديد الاخير بعدم خوض أى مباراة فى الدوري اعتراضا على قرار الجبلاية بتأجيل لقاء القمة أمام الزمالك إلا أن الفريق الساحلي استأنف مرانه.
وحدد جدول مسابقة الدوري المصري العام الخامسة والنصف من مساء بعد غدا الأربعاء موعدا لمواجهة الجونة من الاهلى على ملعب الأول فى الجونة.
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