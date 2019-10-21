شكرا لقرائتكم بالصور اعضاء مجلس الاهلى ووزير الرياضة فى منزل الخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 صورة تجمع اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من الاجتماع المنعقد بين الثنائي في منزل الأخير لحل ازمة مباراة مباراة الجونة .

وأصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًا يرفض خلالها خوض أي مباريات بالدوري العام، قبل مواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة.

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جدد مسئولو النادي الأهلي رفضهم خوض مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الجونة في الدوري المصري.

جاء ذلك بعد المحاولات التي قام بها مسئولو الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني لإثناء النادي الأهلي، وخوض مباراته أمام الجونة للحفاظ على المسابقة.

وكان من المفترض أن يحل الأهلي ضيفًا على الجونة، الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وأكد مجلس الأهلي عبر موقعه الرسمي أن النادي وإداراته تحترم قرارات الجهات الأمنية، إلا أن عدم خوض المباريات جاء من أجل الحفاظ على انتظام المسابقة.