شكرا لقرائتكم بالصور اعضاء مجلس الاهلى ووزير الرياضة فى منزل الخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًا يرفض خلالها خوض أي مباريات بالدوري العام، قبل مواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة.
جدد مسئولو النادي الأهلي رفضهم خوض مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الجونة في الدوري المصري.
جاء ذلك بعد المحاولات التي قام بها مسئولو الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني لإثناء النادي الأهلي، وخوض مباراته أمام الجونة للحفاظ على المسابقة.
وكان من المفترض أن يحل الأهلي ضيفًا على الجونة، الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.
وأكد مجلس الأهلي عبر موقعه الرسمي أن النادي وإداراته تحترم قرارات الجهات الأمنية، إلا أن عدم خوض المباريات جاء من أجل الحفاظ على انتظام المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور اعضاء مجلس الاهلى ووزير الرياضة فى منزل الخطيب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.