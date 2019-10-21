شكرا لقرائتكم حسام البدري: لم نحسم تولي محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف البدري في تصريحاته للميس الحديدى، إنه سيجلس مع كبار اللاعبين قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن اللاعب الذى سيحمل شارة القيادة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن كابتن المنتخب ليس له معايير محددة.

وأعرب المدير الفني للمنتخب الوطني، عن رضاه بمستوى الفريق في ودية بوتسوانا، لافتًا إلى أن هناك أكثر من مواجهة جمعت المنتخبين وكانت النتائج دائمة بفارق هدف أو اثنين فقط، وأكد البدرى، إنه حقق العدالة فى اختيارات عناصر المنتخب فى المعسكر الماضى.