شكرا لقرائتكم حسام البدري يتبرأ من تهمة التسبب في اعتزال متعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف البدري في تصريحاته، أن كل ما يقال عن إنه السبب فى اعتزال عماد متعب ليس له أي أساس من الصحة، مستدلاً على ذلك بانه رحل عن قيادة المارد الأحمر ورغم ذلك أعلن متعب اعتزاله.
تابع المدير الفني للمنتخب، إنه لا توجد أي أزمة بينه وبين متعب، لافتًا إلى إنه رحب بتواجده ضمن جهازه المعاون بالمنتخب، عندما عرض عليه ليصبح مديرًا للكرة.
قائلاً: "اتحاد الكرة عرض علي محمد بركات وعماد متعب ليتولى أحدهما منصب مدير الكرة بالمنتخب، وفى النهاية وقع الاختيار على بركات بناءً على رؤية مسئولي الجبلاية".
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