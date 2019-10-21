شكرا لقرائتكم محمد بركات : سعيد بالتعاون مع البدري ومنتخب مصر يعيش أصعب مراحله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات مدير الكرة للمنتخب الوطنى على سعادته البالغة بتولى منصب مدير الكرة للفراعنة بصحبة الجهاز الفنى الحالى برئاسة حسام البدرى .

وأضاف بركات خلال تصريحات لبرنامج القاهرة الآن التى تقدمه لميس الحديدى أن الفترة الحالية تعد الأصعب للمنتخب خاصة وأن الفريق خارج من كبوة بعد وداع كأس الامم الأفريقية التى احتضنتها القاهرة العام الحالى من دور الـ16 وهو ما ادى لوجود حالة من الحزن فى الشارع المصرى .

وأشار نجم الأهلى الأسبق أنه ومنذ أول يوم مع المنتخب تعاهد الجميع أن يكون العدل فى الإختيارات شعار المرحلة وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد ، مؤكدا انه يعلم جيدا كيفية التعامل مع طريقة حسام البدرى خاصة وأنه تعامل معه كثيرا منذ أن كان الاخير مدير فنيا للقلعة الحمراء وبركات لاعبا فى الفريق الكروى الاول .