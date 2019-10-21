شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر تمسك "فايلر" بخوص مباراة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "سوبركورة" من مصادره الخاصة أسباب تمسك السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى بخوض مباراة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أكد المصدر أن فايلر عكف على دراسة الجونة خلال الفترة الماضية وتبين له أن الفريق يعانى من الإصابات العديدة التى ضربت صفوفه الأمر الذى دفع الخواجة إلى الإصرار على خوض اللقاء والسؤال بشكل دائم على موعد السفر حتى يستغل الحالة التى يتعرض لها الفريق الساحلى للظفر بالثلاث نقاط.

من جانبه أبلغ فايلر لاعبي الأهلي باستمرار التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وضرورة أن يكون الجميع فى أعلى درجات الجاهزية تحسبا لآى ظروف كما أعلم باللاعبين بمواصلة المران فى تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب النادى حال عدم خوض اللقاء.

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ولا تزال الأزمة القائمة حاليا بين اتحاد الكرة واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من ناحية ومجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من جهة أخري لتهديد الاخير بعدم خوض أى مباراة فى الدوري اعتراضا على قرار الجبلاية بتأجيل لقاء القمة أمام الزمالك إلا أن الفريق الساحلي استأنف مرانه.

وحدد جدول مسابقة الدوري المصري العام الخامسة والنصف من مساء بعد غدا الأربعاء موعدا لمواجهة الجونة من الاهلى على ملعب الأول فى الجونة.