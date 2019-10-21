شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الأهلي يحجز تذاكر السفر للجونة رغم الانسحاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "سوبركورة" أن المسئولين بالنادى الأهلى حجزوا تذاكر مباراة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى تمام الساعة الثانية عشر إلاربع صباح غدا الثلاثاء تحسبا لآى ظروف.

من جانبه أبلغ فايلر لاعبي الأهلي باستمرار التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وضرورة أن يكون الجميع فى أعلى درجات الجاهزية تحسبا لآى ظروف كما أعلم باللاعبين بمواصلة المران فى تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب النادى حال عدم خوض اللقاء.

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ولا تزال الأزمة القائمة حاليا بين اتحاد الكرة واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من ناحية ومجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من جهة أخري لتهديد الاخير بعدم خوض أى مباراة فى الدوري اعتراضا على قرار الجبلاية بتأجيل لقاء القمة أمام الزمالك إلا أن الفريق الساحلي استأنف مرانه.

وحدد جدول مسابقة الدوري المصري العام الخامسة والنصف من مساء بعد غدا الأربعاء موعدا لمواجهة الجونة من الاهلى على ملعب الأول فى الجونة.