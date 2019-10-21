شكرا لقرائتكم بعد اجتماع دام 9 ساعات .. الأهلي يتمسك برفضه خوض مباراة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد مصدر مطلع داخل ادارة النادي الأهلي ان ناديه ابلغ اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تمسكها بما جاء في بيان النادي الأخير وعدم خوض مباراة الجونة المقرر اقامتها الأربعاء وذلك في اجتماع الطرفيبن الذي اقيم في منزل محمود الخطيب وانتهي منذ قليل واستمر لقرابة ال٩ ساعات.

واكد الأهلي احترامه لقرارات الأمن سواء في ملف تأجيل القمة او في تحديد موعد مباراة القمة علي ان يتم مخاطبه النادي رسميا بأي قرار، كما فوضت ادارة الأهلي وزير الشباب والرياضة للتفاوض مع اتحاد الكرة لتفعيل طلبات الأهلي فيما يخص مباراة الجونة ومواجهة القمة.