شكرا لقرائتكم بعد اجتماع دام 9 ساعات .. الأهلي يتمسك برفضه خوض مباراة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واكد الأهلي احترامه لقرارات الأمن سواء في ملف تأجيل القمة او في تحديد موعد مباراة القمة علي ان يتم مخاطبه النادي رسميا بأي قرار، كما فوضت ادارة الأهلي وزير الشباب والرياضة للتفاوض مع اتحاد الكرة لتفعيل طلبات الأهلي فيما يخص مباراة الجونة ومواجهة القمة.
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