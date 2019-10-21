شكرا لقرائتكم لوتشيسكو يستعيد المعيوف قبل مواجهة السد الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك الدولي عبدالله المعيوف في تدريبات الهلال يوم الاثنين استعداداً لمواجهة السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال مع ضيفه السد يوم الثلاثاء على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض، مستفيداً من فوزه العريض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الذهاب.

وأعلن المركز الإعلامي للهلال مشاركة المعيوف في التدريبات الجماعية يوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض إليها في وقت سابق، وتحديداً في مباراة الذهاب.

وغاب المعيوف عن مباراتي الهلال أمام الاتفاق وضمك في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وحل بدلاً عنه البديل محمد الواكد.