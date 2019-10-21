شكرا لقرائتكم "هدف" يضع غوميز إلى جانب ياسر ونيفيز وجاسم الهويدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتاج الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم الهلال إلى تسجيل هدف واحد في شباك السد القطري بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ليتساوى مع 4 لاعبين هلاليين سابقين سجلوا أكبر قدر من الأهداف في مرمى الفريق القطري.

ويلعب الهلال مع ضيفه السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تغلب عليه ذهاباً 4-1، ويدخل لقاء الذهاب بعدد كبير من الفرص سواء بالفوز والتعادل أو حتى الخسارة بأقل من 3 أهداف ليضمن بلوغ النهائي الآسيوي الثالث له خلال 5 نسخ من البطولة القارية.

وكان الكويتي جاسم الهويدي قد سجل 3 أهداف مقسمة على مباراتين في بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري عام 2000، عندما سجل هدفاً في قطر، واثنين في الرياض، ليواصل الأزرق طريقه إلى المباراة النهائية عندما تغلب على جوبيلو إيواتا الياباني 3-2 بهاتريك شهير من البرازيلي سيرجيو ريكاردو.

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وسجل ياسر القحطاني هدفين في مرمى القطريين عندم التقى الفريقان في مباراة دور المجموعات بنسخة 2010 وهي التي انتهت بثلاثية زرقاء دون مقابل، وأحرز زميله البرازيلي ثياغو نيفيز الهدف الثالث.

وعاد نيفيز إلى تسجيل هدفين في مرمى السد على ملعب الأخير بمباراة دور المجموعات بنسخة 2014، وفي الإياب أحرز القحطاني هدفه الثالث، أما زميله ناصر الشمراني فسجل "هاتريك" ليكون اللاعب الوحيد الذي يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة بفوز الأزرق على الفريق القطري 5-0.

وفي ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية من البطولة، سجل بافتيمبي غوميز هدفاً عكسياً في شباك فريقه، إلا أنه عاد وهز شباك السد مرتين، وأضاف علي آل بليهي ومحمد الشلهوب هدفين آخرين ليتفوق الهلال 4-1 في مباراة الذهاب.