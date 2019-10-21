شكرا لقرائتكم داكوستا وبريوفيتش يشاركان في تدريبات اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك المغربي مروان داكوستا والصربي ألكسندر بريوفيتش في تدريبات اتحاد جدة يوم الاثنين التي أقيمت في دبي استعداداً لملاقاة الوصل الإماراتي في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وأجرى اتحاد جدة تدريباته تحت إشراف مدربه المؤقت محمد العبدلي في الملعب الرديف لنادي الوصل، قبل لقاء الفريقين يوم الأربعاء.

ولم يشارك داكوستا في أية مباراة مع الاتحاد منذ يوم 21 سبتمبر الماضي وتحديداً منذ الخسارة أمام الهلال في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وغادر بعدها إلى خارج السعودية للكشف على إصابته.

وفي المقابل شارك بريوفيتش في 5 مباريات مع الاتحاد بالدوري، لكنه لم يدخل تشكيلة الفريق في مباراة الشباب التي كسبها الفريق بهدفين مقابل هدف، وكذلك خسارة الفريق أمام الوحدة في الجولة الأخيرة والتي بسببها أقيل المدرب التشيلي سييرا.