ضمت ميسي ورونالدو وفان دايك.. محمد صلاح ضمن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2019

الموجز

تواجد نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بقائمة المرشحين الـ 30 لنيل جائزة "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنويًا لأفضل لاعب في العالم.

وتضمنت القائمة نجم ليفربول الإنجليزي، الذي ساهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا العام الحالي، كما ضمت ستة من زملائه في ليفربول، أبرزهم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك والجناح السنغالي ساديو ماني.

كما برز نجوم فريق أياكس أمستردام الهولندي بالقائمة، بعدما تألق الفريق وبرز كحصان أسود في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، حيث أقصى فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وتأهل للدور نصف النهائي، وتواجد أربعة لاعبين من الفريق بالقائمة، بينهم الثنائي ماتياس دي ليخت وفرانكي دي يونج اللذين رحلا إلى يوفنتوس وبرشلونة على الترتيب.

وتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، والمُتوج مؤخراً بجائزة "ذا بيست" التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بعام 2019، بين المرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية، بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، وهما صاحبا الرقم القياسي للتتويج بالجائزة، بخمس مرات لكل منهما.

وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية هذا العام:

المصري محمد صلاح

البلجيكي إيدين هازارد

البرازيلي ماركينوس

الإنجليزي رحيم سيترلينج

البرتغالي جواو فيليكس

الأرجنتيني ليونيل ميسي

الجزائري رياض محرز

البلجيكي كيفين دي بروين

السنغالي خاليدو كوليبالي

الفرنسي أنطوان جريزمان

الهولندي فيرجل فان دايك

البرتغالي بيرناردو سيلفا

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الكوري الجنوبي هيونج مين سون

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

البرازيلي روبيرتو فيرمينو

البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرازيلي أليسون

الهولندي ماتياس دي ليخت

الفرنسي كريم بنزيما

الهولندي جورجي فينالدوم

الفرنسي كيليان مبابي

الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد

الهولندي دوني فان دي بيك

الجابوني بيير إيميريك أوباميانج

الألماني مارك أندريه تير شتيجن

السنغالي ساديو ماني

الأرجنتيني سيرخيو أجويرو

الهولندي فرانكي دي يونج

الفرنسي هوجو لوريس

الصربي دوشان تاديتش