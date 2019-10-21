"صدفة" زيدان مع بوغبا تثير جدلاً في الأوساط الإنكليزية والإسبانية









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي عن لقاء جمع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني ، ومواطنه بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بمدينة دبي الإماراتية تزامناً مع توقف النشاط الكروي في الدوريات الأوروبية بسبب استئناف مباريات تصفيات كأس أوروبا 2020 خلال أسبوع "الفيفا".

ونشرت صحيفة "الميرور" البريطانية صورة تجمع زيدان ببوغبا ، مما اثار جدلاً واسعاً حول عزم ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب الفرنسي خلال الانتقالات الشتوية القادمة ، بعدما فشل مساعي المدريديين خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

هذا وبرر زيدان لقاءه ببوغبا بأنه جاء صدفة، وهو الامر الذي أكده أيضاً النرويجي اولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الذي كشف علمه بسفر اللاعب إلى دبي لقضاء إجازة هناك ، خاصة انه مصاب و لم يكن ضمن المستدعين لصفوف منتخب فرنسا ، فيما كان زيدان متواجداً في المدينة الخليجية للمشاركة في معرض دبي للذكاء الإصطناعي.

ورغم تبرير لقاء زيدان وبوغبا بأنه حدث مصادفة ، إلا أنه اضاف أيضاً المزيد من الجدل المثار بشأن انتقال اللاعب المرتقب إلى ريال مدريد بعدما فشل في التأقلم في مانشستر يونايتد ، وقد زادت هذه التكهنات بأن الفني الفرنسي استغل المقابلة ليتحدث مع مواطنه بشأن مستقبله الكروي، لأن الصورة التي ظهرت لهما كانت على شاطئ البحر وليس في بهو فندق او مقر معرض.