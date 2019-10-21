مدرب بروج: مواجهة باريس سان جيرمان أصعب من ريال مدريد









اسماء السيد - يؤمن مدرب كلوب بروج أن مواجهة باريس سان جيرمان أصعب كثيرا من اللعب ضد ريال مدريد خارج أرضه عندما يستضيف بطل فرنسا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وأبلغ فيليب كليمون مدرب الفريق البلجيكي مؤتمرا صحفيا "الحصول على نقطة من باريس سان جيرمان سيكون إنجازا حقيقيا وربما معجزة.

"إنه الفريق الذي انتصر 3-صفر على ريال مدريد وفي رأيي هذا يوضح كل شيء. باريس سان جيرمان في مستوى أعلى من ريال مدريد".

وتقدم فريق المدرب كليمون 2-صفر على مستضيفه ريال مدريد في مواجهتهما في المجموعة الأولى الشهر الحالي لكنه رحل عن العاصمة الإسبانية بنقطة التعادل ليضيفها إلى نقطة أخرى حصل عليها من ضيفه غلطة سراي في افتتاح دور المجموعات الشهر الماضي.

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ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة بست نقاط متقدما بأربع نقاط على بروج صاحب المركز الثاني. ولدى كل من ريال مدريد وغلطة سراي نقطة واحدة.

وقال كليمون مشيرا إلى الفرص المهدرة في أول مباراتين "كان يمكن أن يصل رصيدنا إلى أربع أو ست نقاط ونكون في موقف مختلف تماما.

"لكننا لن ننظر للخلف. كل ما يهم الآن هو مواجهة باريس سان جيرمان. من المبكر أن نقوم بالعمليات الحسابية الآن. هذه أصعب مجموعة للتأهل منها لكننا سنحاول بكل وسيلة ممكنة".

وسيعود الكولومبي إيدر بالانتا، المنضم إلى بروج هذا الموسم، بعد غياب لمدة شهر بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ ليعزز اختيارات المدرب كليمون في خط الوسط في ظل إيقاف القائد رود فورمر.