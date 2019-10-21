السعيد يسجل هدفه 95 وبيراميدز ينجو من انتفاضة متأخرة









اسماء السيد - سجل عبد الله السعيد هدفه رقم 95 في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وأفلت فريقه بيراميدز من انتفاضة متأخرة قبل أن يفوز 3-2 على الانتاج الحربي الاثنين.

وتقدم بيراميدز، الذي صعد للصدارة مؤقتا، 3-صفر بفضل هدفين للسعيد كما قدم تمريرة حاسمة إلى إيريك تراوري.

لكن فريق المدرب مختار مختار انتفض متأخرا وسجل هدفين متتاليين وضغط في الدقائق الأخيرة لخطف التعادل دون جدوى.

وتصدر السعيد، لاعب وسط الإسماعيلي والأهلي السابق، قائمة الهدافين بخمسة أهداف ويحتاج لنفس هذا العدد ليصبح تاسع لاعب يدخل نادي المئة في الدوري المصري منذ انطلاقه عام 1948.

وتبادل السعيد الكرة مع تراوري قبل أن يفتتح التسجيل بعد 40 دقيقة وتكرر التعاون في الهدف الثاني لتراوري قبل انتهاء الشوط الأول.

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وأضاف السعيد الهدف الثالث من ركلة حرة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 65 ثم استبدله المدرب سيباستيان ديسابر سريعا بعد الهدف.

وحصل الانتاج الحربي على ركلة جزاء قلص منها معاذ الحناوي الفارق في الدقيقة 79.

وأصبح بيراميدز في مأزق بعد أن سدد محمد سانوجو فييرا القادم من ساحل العاج هدفا مبهرا عندما تحكم في كرة عرضية وسدد بطريقة مذهلة في شباك الحارس أحمد الشناوي الذي بدا مندهشا من اهتزاز شباكه.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني ونقطتين عن الأهلي الذي خاض ثلاث مباريات.

وتوقف رصيد الانتاج الحربي عند ست نقاط في المركز التاسع.