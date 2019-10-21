شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى رابع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار رابع جولات الدور الأول بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 .
وشهدت هذه الجولة فوز كل من، سبورتنج على أصحاب الجياد بنتيجة 3/0 والصيد على هليوبوليس 3/0 والزمالك على الزهور 3/0 والأهلى على سموحة 3/0 .
بينما تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من، الشمس مع سبورتنج والطيران مع سموحة والأهلى مع الجزيرة والمقاولون مع الزمالك والزهور مع الصيد وهليوبوليس مع أصحاب الجياد .
فيما شهدت الجولة الماضية فوز كل من، سبورتنج على الطيران بنتيجة 3/0 والأهلى على الشمس بنتيجة 3/0 وسموحة على المقاولون بنتيجة 3/0 والزمالك على هليوبوليس 3/1 والصيد على أصحاب الجياد 3/0.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز الأهلى والزمالك فى رابع جولات دورى سيدات الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.