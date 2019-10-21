شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى رابع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار رابع جولات الدور الأول بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 .

وشهدت هذه الجولة فوز كل من، سبورتنج على أصحاب الجياد بنتيجة 3/0 والصيد على هليوبوليس 3/0 والزمالك على الزهور 3/0 والأهلى على سموحة 3/0 .

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بينما تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من، الشمس مع سبورتنج والطيران مع سموحة والأهلى مع الجزيرة والمقاولون مع الزمالك والزهور مع الصيد وهليوبوليس مع أصحاب الجياد .

فيما شهدت الجولة الماضية فوز كل من، سبورتنج على الطيران بنتيجة 3/0 والأهلى على الشمس بنتيجة 3/0 وسموحة على المقاولون بنتيجة 3/0 والزمالك على هليوبوليس 3/1 والصيد على أصحاب الجياد 3/0.