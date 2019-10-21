شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المحترفين.. تعثر "الريدز" في غياب صلاح.. وعودة حجازي والنني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء حصاد لاعبينا ومدربينا الذين ينشطون في الملاعب الأوروبية والعربية متواضعًا هذا الأسبوع حيث شارك لاعبون فقط بصفة أساسية ومثلهما لعب كبدلاء مقابل غياب 6 لاعبين للإيقاف والإصابة على رأسهم محمد صلاح في إنجلترا.

موقع الاتحاد المصري لكرة القدم يلقي الضوء على مشاركات وغيابات هؤلاء السفراء على النحو التالي:

إنجلترا: غياب صلاح والمحمدي و"تريزيجيه" بديلاً

محمد صلاح: غاب عن تعادل ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد (1 – 1) في الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وهو التعثر الأول لفريق "الريدز" الذي حافظ على صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة.

محمود حسن "تريزيجيه": شارك في الدقيقة 63 كبديل لزميله الأيرلندي كونور هريان في مواجهة أستون فيلا أمام ضيفه برايتون في إطار الجولة ذاتها وساهم في فوز فريقه (2 – 1) يوم السبت وتقدم للمركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

سام مرسي:غاب بسبب الإيقاف عن فوز ويجان أتلتيك على ضيفه نوتنجهام فورست (1 – 0) في ختام الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري الدرجة الأولى يوم الأحد ورفع غلته إلى 14 نقطة تقدم بها للمركز الثامن عشر.

أحمد حجازي: عاد للظهور مع ويست بروميتش ألبيون للمرة الثانية هذا الموسم ولعب دقيقتين في فوزه الثمين على ميدلزبره (1 – 0) يوم السبت ضمن مباريات الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى وتربع في صدارة الترتيب رصيد 25 نقطة.

تركيا:غياب حافظ وعودة النني

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محمد النني: عاد للمشاركة مع فريقه بشكتاش ولعب 82 دقيقة في تعادله مع أنقرة جوجو (0 – 0) مساء السبت في الجولة الثامنة للدوري التركي وحقق النقطة التاسعة هذا الموسم محتلاً المركز الثاني عشر.

كريم حافظ: غاب عن تعادل قاسم باشا مع قيصري سبور (1 – 1) يوم السبت في الجولة ذاتها وظل في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

اليونان: لاريسا يتعادل في حضور وردة

عمرو وردة: شارك في تعادل فريق لاريسا أمام بانياتوليكوس (2 – 2) يوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري اليوناني ورفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس.

البرتغال: تواصل غياب "كوكا" و"كهربا" في الكأس

أحمد حسن "كوكا":غاب عن فوز سبورتنج براجا على مضيفه ليسيكا (3 – 1) يوم السبت في الدور الأول لمسابقة كأس البرتغال.

محمود عبد المنعم "كهربا": خسر ديسورتيفو أفيس أمام فارنزي (2 – 5) في دور الـ 32 لمسابقة كأس البرتغال يوم السبت أيضاً.

الإمارات: عجمان يتكبد أول خسارة مع الرمادي

أيمن الرمادي: تكبد عجمان خسارته الأولى تحت قيادة مديره الفني المصري أيمن الرمادي أمام الظفرة (0 – 1) في افتتاح الجولة الرابعة بدوري المحترفين الإماراتي وتجمد رصيده عند 7 نقاط تراجع بها للمركز الخامس.