شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الجهاز الفني لمصر المقاصة 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، استعدادًا لمباراة وادى دجلة المقرر إقامتها في الخامسة والنصف غدًا باستاد بتروسبروت في الأسبوع الخامس بالدوري.

وضمت قائمة المقاصة كلاً من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودى وعاصم سعيد وأحمد ياسين وشريف حازم ومحمد دسوقى وحسنى فتحى وعصام صبحى ومحمد إبراهيم وخالد أوتشو وصلاح عاشور وهانى سعيد وفوافى وشيملس بيكلى وصلاح أمين ومحمد مسعد واودو موسيس وعمرو مرعى وشريف عويس.

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وطالب الجهاز الفنى للفريق الفيومى لاعبيه بمواصلة الانتصارات واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام المرمي، مؤكدًا أن دجلة فريق منظم وقوي ويقوده مدير فنى مميز.

وأدى فريق المقاصة تدريبه الأخير بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وعقب المباراة اختار ميدو قائمة المباراة للدخول في المعسكر المغلق.

وكان المقاصة قد فاز على المصري 0/1 في الجولة الماضية بالدوري.