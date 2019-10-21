شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يتبرأ من اعتزال متعب.. ويؤكد: رحبت به في جهاز المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، من اتهامه بالتسبب فى إعلان عماد متعب مهاجم الأهلي اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، مؤكدًا أن القرار يعود للاعب وليس له دخل فيه.

أضاف البدري في تصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، أن كل ما يقال عن إنه السبب فى اعتزال عماد متعب ليس له أي أساس من الصحة، مستدلاً على ذلك بأنه رحل عن قيادة المارد الأحمر ورغم ذلك أعلن متعب اعتزاله.

تابع المدير الفني للمنتخب، أنه لا توجد أي أزمة بينه وبين متعب، لافتًا إلى أنه رحب بتواجده ضمن جهازه المعاون بالمنتخب، عندما عرض عليه ليصبح مديرًا للكرة.

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وقال: "اتحاد الكرة عرض علي محمد بركات وعماد متعب ليتولى أحدهما منصب مدير الكرة بالمنتخب، وفى النهاية وقع الاختيار على بركات بناءً على رؤية مسئولي الجبلاية".