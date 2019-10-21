شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك والجيش فى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الإثنين مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز على صعيد المجموعات الأربعة .

شهدت المجموعة الأولى فوز كل من، بنى سويف على المنيا بنتيجة 3/1 و طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/1، فيما فاز فريق سموحة على القناة 3/0 فى المجموعة الثانية .

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أما على صعيد المجموعة الثالثة فشهدت فوز الشمس الزمالك على سبورتنج 3/ 1، فيما فاز بالمجموعة الرابعة الأهلى على الطيران 3/1 .

فيما تقام الجولة الثالثة الإثنين المقبل، بينما تقام الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة أيام 28 أكتوبر و1 نوفمبر المقبلين .