شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يقدم مذكرة احتجاج ضد الحكام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى أن ناديه بصدد تقديم مذكرة احتجاج للجنة الخماسية باتحاد الكرة ضد الأداء التحكيمي.
وقال مهدى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "لن نقف مكتوفى الأيدى أمام محاولات البعض لعرقلة مسيرة الإنتاج الحربى، نعى جيدًا الفارق بين الأخطاء البشرية للحكام والأخطاء المتعمدة"
ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربي: "سأعقد جلسة مع اللواء أشرف عامر رئيس النادى غدًا لبحث التصعيد ضد لجنة الحكام للحفاظ على حقوق النادى".
وخسر الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين من نظيره بيراميدز فى المباراة التى جرت منذ قليل على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى، وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز.
يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى مؤقتًا برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة رقم 6 فى المركز التاسع.
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