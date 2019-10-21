شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الإثنين 21/10/2019 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 21/10/2019 مباراتين ضمن الجولة الـ5 من بطولة الدورى المصرى حيث استضاف فريق الإنتاج الحربي نظيره بيراميدز ، وتقابل فريقا المصري وأف سي مصر في ختام مباريات اليوم.
فوز بيراميدز 3/2 علي الإنتاج الحربي
حقق فريق بيراميدز الفوز على الإنتاج الحربى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
احرز اهداف بيراميدز كل من عبد الله السعيد هدفين في الدقيقتين 40 و66 والهدف الثالث ايريك تراوري في الدقيقة 45 ، بينما احرز هدفي الإنتاج الحربي كل من معاذ الحناوي في الدقيقة 68 ومحمد فييرا في الدقيقة 84.
بهذه النتيجة احتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى مؤقتًا برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة رقم 6 فى المركز التاسع.
المصري يفوز على أف سي مصر 0/2 بالدوري
حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا على نظيره أف سي مصر بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب السويس ضمن مباريات الأسبوع الـ5 للدوري.
أحرز هدفي المصري كل من عماد فتحي في الدقيقة 8 ومفتاح طقطق في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد المصري للنقطة 7 محتلاً بها المركز الرابع مؤقتًا، بينما يتجمد رصيد أف سي مصر عند النقطة 3 في المركز الـ14 بجدول الدوري.
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