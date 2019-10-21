أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 21 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 21 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة على رأسها انعقاد جلسة مهمة بين محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضة

الأهلي: استمرار اجتماع الخطيب مع الوزير ولم نتوصل لأي حل لأزمة تأجيل القمة

كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن أن الاجتماع بين محمود الخطيب، رئيس النادي، بمنزله مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ما زال مستمرًا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة، حتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن.

​مروان محسن يشارك فى جزء من مران الأهلي الجماعي

شارك مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وذلك في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة.

فايلر يجتمع مع عبد الحفيظ فى مران الأهلى بسبب أزمة الجونة

غادر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الجماعي قبل نهايته بدقائق وذلك من أجل الاجتماع بسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

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الأهلى يرفض رحيل الشناوى فى الشتاء ويرجئ مناقشة العروض للصيف

رفض الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فكرة رحيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حتى فى حالة وصول عروض رسمية لشرائه واستعارته وذلك نظراً للحاجة الفنية إليه.

رفع كفاءة القدم اليسرى لحراس الأهلى فى المران.. اعرف السبب

خصص يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة لتدريب الحراس، وذلك على هامش المران الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

حسام عاشور يغيب عن مران الأهلي بسبب الإصابة

غاب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي عن مران فريقه المقام حاليًا علي ملعب التتش لاستمرار معاناته من الإصابة.