شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على أف سي مصر 0/2 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا على نظيره أف سي مصر بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب السويس ضمن مباريات الأسبوع الـ5 للدوري.

أحرز هدفي المصري كل من عماد فتحي في الدقيقة 8 ومفتاح طقطق في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد المصري للنقطة 7 محتلاً بها المركز الرابع مؤقتًا، بينما يتجمد رصيد أف سي مصر عند النقطة 3 في المركز الـ14 بجدول الدوري.

بدأ فريق أف سي مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: وليد توفيق

خط الدفاع: أحمد أوكا – أحمد عبد الموجود – علاء عطا – مصطفي كالوشا

خط الوسط: هشام عبد الحميد – محمود توبة – ويلسون الفيس – مصطفي سلطان

خط الهجوم: رضا الويشي – إسلام صالح

فيما بدأ فريق المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : احمد مسعود

Advertisements

خط الدفاع : كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - بهاء مجدي

خط الوسط : إيزي ايميكا - سعيد سمبوري - مفتاح طقطق - حسن علي

خط الهجوم : عماد فتحي - محمود وادي

الاحتياطي: أحمد عبد الفتاح - عمرو موسي - عمر كمال - فريد شوقي - زياد فرج - احمد جمعة - اوستين اموتو

سيطر فريق المصري علي احداث الشوط الأول ووضح فارق الخبرة بين الفريقين، حيث نجح عماد فتحي في استغلال خطأ وليد توفيق حارس مرمي اف سي مصر في الدقيقة 8 ويتابع الكرة التي سقطت من يده محرزا الهدف الأول لفريقه.

وتستمر سيطرة المصري طوال الشوط دون أي محاولات خطيرة من جانب فريق اف سي مصر المستسلم، وفي الدقيقة 37 يحرز مفتاح طقطق هدف التعزيز لفريقه من اختراق ومجهود فردي رائع من الجانب الأيسر لتصبح النتيجة 2/0.

الشوط الثاني جاء متوسط المستوي ، حيث هدأ لاعبو المصري نسبيا مكتفيين بهدفي الشوط الأول، بينما حاول لاعبو اف سي مصر احراز هدفين والعودة للمباراة الا ان محاولاتهم لم ترتقي لمرحلة الخطورة، ليستمر الأداء في الشوط الثاني باهتا من الفريقين، وتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين نظيفين.