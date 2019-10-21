"سوبر كورة" يكشف سر تمسك "فايلر" بخوض مباراة الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم "سوبركورة" من مصادره الخاصة أسباب تمسك السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى بخوض مباراة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. Advertisements أبلغ فايلر لاعبي الأهلي باستمرار التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وضرورة أن يكون الجميع فى أعلى درجات الجاهزية تحسبا لاى ظروف.

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