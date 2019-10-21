صور.. تدريب قوى للزمالك بحضور إسماعيل يوسف استعدادًا لموقعة جينيراسيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تدريب الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة جينيراسيون السنغالي المقرر لها الخميس المقبل علي ملعب السلام في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وجاء تواجد تيجانا في التدريبات من أجل مساندة اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المهمة أمام جينراسيون.
احمد سيد زيزو
اسلام جابر
اوناجم
تدريب الزمالك
تدريب حراس مرمي الزمالك
حازم امام
خالد بو طيب
رودريجيز المدرب الأحمال في الزمالك
طارق حامد والونش
وتم تقسيم لاعبي الزمالك الي مجموعتين ، الأولى خضعت لتدريبات بدنية قوية بدون كرة ، تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال.، عبارة عن فقرة تسخين في بداية المران، ثم فقرة تدريبية بالجري حول الملعب.
عبد الله الجمعة ومصطفي فتحي
عبد الله جمعة
فريق الزمالك
كريم بامبو
محمد حسن
محمد عبد الغني
محمد عنتر
محمد عواد
محمود الونش
محمود علاء
ميتشو المدير الفني للزمالك
يوسف اوباما
فيما خاضت المجموعة الثانية بعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون، بالإضافة إلى شرح بعض التمارين الآخرى الخاصة بتقوية العضلات والارتداد السريع.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل على ملعب السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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