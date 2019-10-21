شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو يعود لتدريبات المقاصة بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أمين رفعت طبيب فريق مصر للمقاصة، عن موعد عودة صلاح ريكو لاعب الفريق للتدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها، والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة المصري الماضية والتي انتهت بفوز المقاصة بهدف نظيف ضمن مباريات الأسبوع الـ4 للدوري.

وقال أمين رفعت إن ريكو سيعود للتدريبات بعد 3 أيام، وهو ما يعني غيابه عن المشاركة في مباراة وادي دجلة المقرر لها غدًا ضمن مباريات الجولة الـ5 للدوري.

ويعاني ريكو من شد في الرباط الخارجي للركبة، وخضع لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف أمين رفعت طبيب الفريق.

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ويحتل فريق المقاصة المركز الـ 7 بجدول الترتيب، برصيد 6 نقاط جمعها من 4 مباريات.