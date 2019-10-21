شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رمضان صبحى يظهر برفقة ابنه زين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رمضان صبحى لاعب الأهلى ومنتخب مصر صورة له برفقة ابنه زين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فى أول ظهور له.





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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المساعد، واشتمل المران على جانب بدني تحت اشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين.

ويواصل الأهلي تحضيراته للفترة المقبلة، وحرص فايلر، على تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وشهد المران حماسًا كبيرًا من اللاعبين، وخصص رينيه فايلر فقرة في مران الفريق اليوم للتدريب على الجانب الخططي، وخصص فايلر، فقرة خاصة للمدافعين، وركز على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء والحديث مع اللاعبين داخل أرض الملعب لمطالبتهم بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبداية الهجمة.